21 Eylül 2025 13:58
Uzun süre ayakta duramaz raporu

Arkadaşlar bir kurumda sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Uzun süre ayakta durmamız gereken bir iş. Rahatsızlığından dolayı doktor uzun süre ayakta duramaz raporu verdi. Acaba sözleşme açısından bir sıkıntı çıkarır mı, sözleşmeyi fesih edebilirler mi yardımcı olur musunuz

