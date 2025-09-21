KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Memuriyette Asalete Dair Bir Sorum Olacak


21 Eylül 2025 14:11
Memuriyette Asalete Dair Bir Sorum Olacak

Merhabalar. Anladığım kadarıyla memuriyete ilk atanıldiğında bir sene aday memurluk süreci oluyormuş. Daha önce MEBde 2 sene kadar sözleşmelik büro personeli olarak görev yaptım. Fakat orada aday memurluk sürecimin tamamlanıp tamamlanmadığı a dair bir bilgi verilmedi. Ardından şu an İBBye mühendis olarak atanıp göreve başladım. Burada bir sene aday memurluk süreci olacağı söylendi. Sorum bu iki yıllık dönemdeki çalışmamı saydırıp direkt asaletimin tasdiklenmesi başvurusunda bulunabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar mühendisliği 2026 KPSS başvurusu hakkında her şey33 Yaştan sonra KPSSETİ Maden bigadiçKadrolu atanıp işe başlamayan biri sözleşmeli personel olarak atanır mı?Atanmak için AÖF İİBF mi yoksa uluslarası ticaret ve lojistik mi okumalıyım ?Kıyı emniyetiEÜAŞ AtananlarGençlik ve spor bakanlığı yurt yönetim memurluğu ilanı hayırlı olsunYurt yönetim memuru ilanıYurt yönetim memurluğu hk.

Sözlük

Gerontofobi 2 Bir aile meselesi 1 sarhoştum hatırlamıyorum 1 tadelle 1

Son Haberler

Danıştay: Salt fotoğraf paylaşılması siyasi faaliyet yasağına girmezÖzgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildiGazze'de can kaybı 65 bin 283'e yükseldiTürkiye'de uydu tabanlı haberleşmede yeni bir dönem başlıyorYargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?