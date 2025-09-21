Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Sağlık bakanlığı eğitim durumu işleyiş


21 Eylül 2025 14:49
Sağlık bakanlığı eğitim durumu işleyiş

Arkadaşlar eğitim durumundan dilekçe verdim bu dilekçemi il sağlık uygun görüp bakanlığa bakanlıkta gitmek istediğim il sağlığa sorup o şekilde dilekçeye cevap mı veriyorlar yok sa bakanlık kendi mı değerlendiriyor

