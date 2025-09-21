Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

yolluk hakında


21 Eylül 2025 16:26
yolluk hakında
Arkadaşlar, yolluk ile ilgili bir sorum olacak. Görev yaptığım ilçede yolluk işlemleri belediye tarafından yapılıyor. Vekalet verdiğim arkadaşım bu işlemleri yaptı. Ancak kesim sırasında belediye, "harcıraha esas olmak üzere bir kişilik oto ücreti" olarak 2.000 TL yazmış. Çaldıran-Ankara arası için bu tutar doğru mu, yoksa bir yanlışlık mı var?

Çok Yazılan Konular

Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırÖzel eğitim öğretmenliğinin geleceği nasıl olur?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Ücretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olurOkulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.Engelli öğretmen ders programı ayarlaması nasıl olur?Atanmadan Önce Yapılan Askerliğe DairNorm olmama sebep olan idarecileri şikayet kapısı açık mı?Okuluma kooperatif açmak istiyorum

Sözlük

tadelle 1 sarhoştum hatırlamıyorum 1 Bir aile meselesi 1 Gerontofobi 1

Son Haberler

'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'Orgeneral Ersay, Yunan mevkidaşı ile görüştüOkulda mahsur kalan 3 öğrenciyi itfaiye kurtardıKaybolan 300 koyun İHA desteği ile bulunduKanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?