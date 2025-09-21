yolluk hakında

Arkadaşlar, yolluk ile ilgili bir sorum olacak. Görev yaptığım ilçede yolluk işlemleri belediye tarafından yapılıyor. Vekalet verdiğim arkadaşım bu işlemleri yaptı. Ancak kesim sırasında belediye, "harcıraha esas olmak üzere bir kişilik oto ücreti" olarak 2.000 TL yazmış. Çaldıran-Ankara arası için bu tutar doğru mu, yoksa bir yanlışlık mı var?

Arkadaşlar, yolluk ile ilgili bir sorum olacak. Görev yaptığım ilçede yolluk işlemleri belediye tarafından yapılıyor. Vekalet verdiğim arkadaşım bu işlemleri yaptı. Ancak kesim sırasında belediye, "harcıraha esas olmak üzere bir kişilik oto ücreti" olarak 2.000 TL yazmış. Çaldıran-Ankara arası için bu tutar doğru mu, yoksa bir yanlışlık mı var?