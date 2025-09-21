KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

Kadrolu vhki'den yeniden kpss ile guy'a atanmak.


21 Eylül 2025 20:02
Kadrolu vhki'den yeniden kpss ile guy'a atanmak.

ARKADAŞLAR MERHABA. Gelir uzman yardımcılığı sınavı geçtim mülakat yapıldı ve sonucu bekliyorum. Şuan bir kurumda V.H.K.İ olarak kadrolu olarak çalışıyorum. Guy olursa nasıl bir süreç seni bekliyor? Kurum müfavakatı olumsuz yönde olursa ne yapmalıyım süreç lehime çözülür mü?


kaanufuk25
Daire Başkanı
21 Eylül 2025 20:39

Yeni kadro unvanınız kariyer ve özlük açısından öncekine göre daha avantajlı olduğu için normalde muvafakat verilir, verilmesi gerekir;

Olur da verilmezse, idari yargı yoluna başvurabilirsiniz, mahkeme her halükarda geçişinizi haklı bulacaktır!

Sonuçlar açıklandığında olumlu ise, beklemeden durumunuzu anlatan bir dilekçeyi evrak kayda girdirerek önceden özlük biriminize verin, haberleri olsun!

