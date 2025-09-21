3+1 Sözleşmeli Büro Personeli İçin Unvan Değişikliği Hakkı

Merhaba, 06.02.2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 3+1 sözleşmeli büro personeli olarak göreve başladım. Bu durumda 06.02.2026 sonrasında açılacak unvan değişikliği sınavına başvuru yapma hakkım var mı, yoksa 3+1'i tamamlandıktan sonra mı girebiliyorum? Konu hakkında bilgisi olanlar tecrübelerini paylaşırsa sevinirim. Teşekkürler.

