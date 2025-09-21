Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Kırık Kalpler için Astroloji Rehberi


21 Eylül 2025 23:16
Kırık Kalpler için Astroloji Rehberi

Netflixte gezinirken bulduğum bir İtalyan dizisi.

Rahatlatıcı,eğlenceli bir dizi.

Romantik komedi tadında.

Koç erkeklerinin ilk insan.

Boğa erkeklerinin çekilmez.

İkizler erkeklerinin güvenilmez.

Yengeç erkeklerinin ana kuzusu.

Aslan erkeklerinin despot,

olduğunu öğrendim:p

Henuz 5.bolumdeyim.

Her bolumde farkli bir burc erkegini karalıyor:p

Sonunda erkek düşmanı oluyorsun buyuk ihtimalle:s

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeAşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuKendine hoş geldinSpotify kullananlar içeri...Amafakatlakin in günlüğü :)Geleceğe mesajSon hecenin tersinden kelime türetme oyunu

Sözlük

Bir aile meselesi 1

Son Haberler

Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandıÇekirdeksiz kuru üzümde rekor: Az ürün, büyük kazanç!Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?İzmir sahillerinde balık ölümleri devam ediyorKasımpaşa 10 kişiyle Fenerbahçe'ye direndi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?