Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

30 Eylül promosyon


21 Eylül 2025 23:19
30 Eylül promosyon

Promosyon 30 Eylül'de kesin yatar mı, yoksa şeytanın aklına gelmeyecek hileler ile faizde tutmaya devam edip ertelerler mi

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik100 bin TL avans kredi puanı yüksek olanlara verilecekmis yaziklar olsun !Vakıfbankı Protesto EdiyoruzÜcretsiz izin dönüşünde promosyon alınabilir mi?Promosyon hangi tarihte yatırılacak30 Eylül de yatırılması sebebi :)Promosyon şaibesiKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Cte de mobinge karşı alınan önlemler ?Önlisans mezunu teknisyen unvan değişikliği sınavı

Sözlük

Bir aile meselesi 1

Son Haberler

Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandıÇekirdeksiz kuru üzümde rekor: Az ürün, büyük kazanç!Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?İzmir sahillerinde balık ölümleri devam ediyorKasımpaşa 10 kişiyle Fenerbahçe'ye direndi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?