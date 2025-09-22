Gündem \ Spor
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 7. hafta


22 Eylül 2025 01:23
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 7. hafta

Maç Başlangıcı: 24 Eylül 2025 Saat:14:30

Kayseri-Gençlerbirliği

Eyüp-Göztepe

Karagümrük-Trabzon

Rize-Kasımpaşa

Konya-Başakşehir

****************************

Alanya-Galatasaray

Fenerbahçe-Antalya

Gaziantep-Samsun

Beşiktaş-Kocaeli

*****************************

Esenler-İstanbul

Erzurum-Keçiörengücü

Bandırma-Manisa

Bodrum-Van

Maç Skoru: Alanya-Galatasaray

