Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

tatil kampları, sosyal tesisler


22 Eylül 2025 02:54
tatil kampları, sosyal tesisler

Merhaba iyi günler, bilgisizliğimi gidermeye çalışıyorum, jandarma içişlerine bağlı ama tsk bünyesindeki sosyal tesislerine ve tatil kamplarına girebiliyor ,asıl hak sahibi kabul ediliyor. Peki TSK personeli kişi jandarma komutanlığına bağlı tatil kamplarından ve sosyal tesislerinden istifade edebiliyor mu? Rica ederim.

Çok Yazılan Konular

6'ya 1 sonrası Gelecek TazminatDZKK Sınıf değişikliği2025 tsk Eylül atamaları Hk.Astsubay Lisans kıdemi

Sözlük

Bir aile meselesi 1 hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 uykunun tutmaması 1 güne gece başlayanlar 1 yarın 1 kredi kartında biriken puanlar 1 sükunete davet etmek 1 sözlükçülerden özlü sözler 1 geceye yenilmeyen her insan 1

Son Haberler

TBMM: Kültürel Miras Uzmanları Ekonomik ve Mesleki Olarak Mağdur!22 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıEdirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandıÇekirdeksiz kuru üzümde rekor: Az ürün, büyük kazanç!Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?