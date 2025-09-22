Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Promosyonu yatan var mı?


22 Eylül 2025 10:16
Promosyonu yatan var mı?

kimlere yattı yazalım


memurehanım3435
22 Eylül 2025 10:17
daha yatmaz herhalde 30 eylüle kalmasa bari bu hafta yatsa

keriminho86
Şef
22 Eylül 2025 10:33

29 Eylül gecesinden önce yatarsa büyük sürpriz olur.


memurada1yı
Memur
22 Eylül 2025 10:44

30 eylül günü yatar heralde. Vay be millet birbirine giriyordu şimdi bi sessizlik çökmüş


Mstfkmlnskrlryz
Şef
22 Eylül 2025 11:04

30 Eylül tarihinde ödenecek


volkanv38
Genel Müdür
22 Eylül 2025 11:19

Zaten 25 ine yetiştirmeyecekleri için 30 una kadar uzatma istediler bu nedenle 25 ine kadar yatmaz. Zaten geriye 26 cuma 29 pazartesi ve 30 salı kalıyor %90 ına salı yatar.


başkentlee
Aday Memur
22 Eylül 2025 11:25
icralık olanlar promosyonu alabilecek mi ?

Montello46
Memur
22 Eylül 2025 11:28
alıyor sıkıntı yok
icralık olanlar promosyonu alabilecek mi ?

reis5854
Aday Memur
22 Eylül 2025 11:35
nasil alıyor
alıyor sıkıntı yok
