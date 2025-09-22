Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İstanbul Çelik kuvvet dikkat edin


22 Eylül 2025 11:16
İstanbul Çelik kuvvet dikkat edin
İstanbul'da görev yapan Çelik kuvvet arkadaşlar Fenerbahçeli yöneticiler tarafından denetelniyorunuz ona göre dikkat edin gerçi benim tanıdığım çelik kuvvetci yok ama

