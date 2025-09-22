Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Maaşında Haciz Olanlar Promosyon Alabilir Mi?


22 Eylül 2025 11:28
Maaşında Haciz Olanlar Promosyon Alabilir Mi?
Mutemet Ve Bilgi sahibi arkadaşlara soruyorum. Maaşında Haciz Kesintisi olanlar promosyonu Alabilirler mi ,

fatpın
Şube Müdürü
22 Eylül 2025 12:26
alır tabi eksiksiz kesintisiz yatar deniyor
Toplam 1 mesaj

