Hafta içi öğretmen eğitimi ve eğitimin kesilmesi


22 Eylül 2025 12:15
Hafta içi öğretmen eğitimi ve eğitimin kesilmesi
Merhaba Oğlum 1.sınıfa başladı. Bildiğim kadarıyla eğitim ve devam zorunlu. Ancak hafta içi öğretmenimizin eğitimi var. Öğretmen üstü kapalı getirmeyin diyor diğer sınıf öğretmeni de birleştirmek istemiyor sanırım. Öğretmenimize birşey diyemem milli eğitim ayarlıyor o da gitmek zorunda eminim öğrencilerinin başında olmak ister ama milli eğitim nasıl bir ayarlama yapıyor ki bu eğitimler hep sınıfın eğitimin kesintiye uğrayacak şekilde ayarlanıyor. Seminerler döneminde de yapılabilirdi. Bunun için şikayetçi olmak istiyorum

