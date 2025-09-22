Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Araştırma Görevlisi


22 Eylül 2025 12:34
Araştırma Görevlisi
Doktora ders döneminde araştırma görevlisi olunca okuldan mezun olunca veya ilişik kesilince işten çıkarıyorlar mı yoksa kalıcı kadro alma imkanı var mı?

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. Dönem2025 Mart dönemi doçentlik başvurularıeş durumu tayini için gerekli şartlar ve evraklar

Sözlük

sözlükçülerden özlü sözler 1 kredi kartında biriken puanlar 1 geceye yenilmeyen her insan 1 güne gece başlayanlar 1 yarın 1 Allah'a havale etmek 1 sanal aşk 2 tadelle 1 sükunete davet etmek 1 sesi huzur veren insanlar 1

Son Haberler

THY'den Kuzey ve Orta Avrupa için indirimli bilet kampanyasıEdirne Gastronomi Festivali 25 Eylül'de başlayacakBakanlar Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen Artvin'deÜniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup TaşıyorFenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri arttı!

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?