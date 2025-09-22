kpss ile yeniden atanma hakkında..

Arkadaşlar kpss B grubu sınavları ile düz memurluk için yeniden atanabilir miyiz? Bilgisi olan var mı? Ona göre hazırlık yapmayı düşünüyorum.. 2026 sınavları için.. Teşekkürler..

Arkadaşlar kpss B grubu sınavları ile düz memurluk için yeniden atanabilir miyiz? Bilgisi olan var mı? Ona göre hazırlık yapmayı düşünüyorum.. 2026 sınavları için.. Teşekkürler..