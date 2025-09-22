Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
kpss ile yeniden atanma hakkında..


22 Eylül 2025 13:16
kpss ile yeniden atanma hakkında..
Arkadaşlar kpss B grubu sınavları ile düz memurluk için yeniden atanabilir miyiz? Bilgisi olan var mı? Ona göre hazırlık yapmayı düşünüyorum.. 2026 sınavları için.. Teşekkürler..

Alp340626
Memur
22 Eylül 2025 13:17
sözleşmeli olarak kazanirsan her türlü atanirsin

orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
22 Eylül 2025 13:18
sözleşmeli memur olarak henen atanabilirsiniz,kadrolu memurluk için usulüne göre istifadan sonra 6 ay beklemeniz lazım.yada egm den muvafakat almanız gerekir.

Maverıck
Şube Müdürü
22 Eylül 2025 13:26
Ben halihazırda emekliyim.. malulen.. 5 sene önce emekli oldum..
Alp340626, 2 saat önce
sözleşmeli olarak kazanirsan her türlü atanirsin

Maverıck
Şube Müdürü
22 Eylül 2025 13:27
halihazırda emekliyim.. malulen..
orhanzay, 2 saat önce
sözleşmeli memur olarak henen atanabilirsiniz,kadrolu memurluk için usulüne göre istifadan sonra 6 ay beklemeniz lazım.yada egm den muvafakat almanız gerekir.

orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
22 Eylül 2025 14:32
https://www.memurlar.net/haber/1125361/5510-kapsaminda-malulen-emekli-ekpss-sonucu-memur-olabilir-mi.html

orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
22 Eylül 2025 14:34
https://www.sagliksen.org.tr/soru/malulen_emekli_olan_yeniden_kamuda_bir_goereve_atanabilir_mi
