Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

MEB Rotasyona Başlamış


22 Eylül 2025 13:28
MEB Rotasyona Başlamış

MEB Rotasyon denemesi yapmış

https://memuricin.com/2025/09/22/mebde-rotasyon-teknik-olarak-basladi/


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
22 Eylül 2025 13:41

Sendikalar kodamanların isteği doğrultusunda karşı çıkacaktır.Ama olması elzemdir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdür olanlara psikolojik test ve genel sağlık muayenesi yapılması elzemdir .Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiAtanmadan Önce Yapılan Askerliğe DairÜcretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olurOkulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.Norm olmama sebep olan idarecileri şikayet kapısı açık mı?Okuluma kooperatif açmak istiyorumBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin; Engelli öğretmen ders programı ayarlaması nasıl olur?

Sözlük

sözlükçülerden özlü sözler 1 kredi kartında biriken puanlar 1 geceye yenilmeyen her insan 1 güne gece başlayanlar 1 yarın 1 Allah'a havale etmek 1 sanal aşk 2 tadelle 1 sükunete davet etmek 1 sesi huzur veren insanlar 1

Son Haberler

THY'den Kuzey ve Orta Avrupa için indirimli bilet kampanyasıEdirne Gastronomi Festivali 25 Eylül'de başlayacakBakanlar Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen Artvin'deÜniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup TaşıyorFenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri arttı!

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?