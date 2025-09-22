Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memurlara Yeni Emeklilik Sistemi


22 Eylül 2025 13:29
Memurlara Yeni Emeklilik Sistemi

Memurlara Oyak benzeri sistem geliyormuş hayırlı olsun

https://memuricin.com/2025/09/22/memurlar-icin-oyak-benzeri-emeklilik-birikim-sistemi-geliyor/


mengok
Şube Müdürü
22 Eylül 2025 13:57
aynısı poliste var para lazım galiba

Balik776
Memur
22 Eylül 2025 14:18

Tuşları bozulacak o degilde klavyenin

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar300 Adet Boeing Uçağı AnlaşmasıMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMemur geçinemiyor yetkili sendikalar memursen ve kamusen neden iş bırakma eylemi yapmıyorToplu sözleşme ve sonuclariToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırGeçtim düz memuru mühendis, müdür, polis, hemşire temizlik personelinden daha az maaş alıyorEmlak konut katılım tasarruf finansman2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

sükunete davet etmek 1 hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 geceye yenilmeyen her insan 1 sesi huzur veren insanlar 1 güne gece başlayanlar 1 yarın 1 kredi kartında biriken puanlar 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 sanal aşk 2 uykunun tutmaması 1

Son Haberler

THY'den Kuzey ve Orta Avrupa için indirimli bilet kampanyasıEdirne Gastronomi Festivali 25 Eylül'de başlayacakBakanlar Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen Artvin'deÜniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup TaşıyorFenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri arttı!

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?