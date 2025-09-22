Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Hagb ya da denetim sorunu


22 Eylül 2025 15:25
Tck191 den ifade verdim ancak daha mahkeme süreci başlamadı, halihazırda belediye iştirakinde eğitmenim her sene e yaygın?a adli sicil kaydı yükleniyor, olası bir hagb ya da denetim işten çıkarılmama sebep olur mu arşiv araştırması vb. Herkese iyi çalışmalar

