Görevlendirme öğretmen için ek ders modülü çalışmıyor.


22 Eylül 2025 15:51
Görevlendirme öğretmen için ek ders modülü çalışmıyor.

merhaba ben göremiyorum ek derslerimi sadece seminer haftasındaki dersleri görebiliyorum.

görevlendirme olan diğer öğretmenlerde böyle mi?


Balik776
Memur
22 Eylül 2025 19:51

Siz nasıl görebiliyorsunuz ? Ben ek ders modulüne giriyorum ek ders rapor olusturuyorum. Fakat oluşturdugum belge o kadar küçük ki hic gözükmüyor.. Anlasılan sistem i düşünmüşler ama yapamamışlar.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
22 Eylül 2025 20:39

Artı eksi - + tuşlarına basın.

Programınıniz eokula girilmezse ekdersiniz gorulmez.

Geç girilirse onceki haftalar icin idareniz yeniden hesapla tuşuna basmalidir.

