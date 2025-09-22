Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

5. Sınıf Yardımcı Kaynak ve Deneme normal mi?


22 Eylül 2025 16:25
5. Sınıf Yardımcı Kaynak ve Deneme normal mi?
Bilmediğim için soruyorum arkadaşlar uzun zamandır ortaokul tarafından uzak kaldığım için fazla bilgim yok. 5. Sınıf öğrencisi için ders kitapları yetersiz mı hala? Meb dışından kaynak kitaplar gerekli mi?

Çok Yazılan Konular

Müdür olanlara psikolojik test ve genel sağlık muayenesi yapılması elzemdir .Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiAtanmadan Önce Yapılan Askerliğe DairÜcretsiz izinde yatan maaşı geri vermezsem ne olurOkulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okuluma kooperatif açmak istiyorumNorm olmama sebep olan idarecileri şikayet kapısı açık mı?Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin; Eğitim öğretim ödeneği yatan iller

Sözlük

Allah'a havale etmek 1 sözlükçülerden özlü sözler 1 sükunete davet etmek 1 sanal aşk 2 uykunun tutmaması 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 güne gece başlayanlar 1 geceye yenilmeyen her insan 1 yarın 1 sesi huzur veren insanlar 1

Son Haberler

Kreşte çocuklara kötü muamele iddiasına suç duyurusuKomşusunun silahla yaraladığı 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorDMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlamaAltının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi'Sarallar' suç örgütü davasında 3 tahliye kararı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?