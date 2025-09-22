Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
4b sözleşmeli büro personelinin sözleşme fesh bildirim


22 Eylül 2025 16:45
4b sözleşmeli büro personelinin sözleşme fesh bildirim

Arkadaşlar sözleşmemi ek 1 maddenin b bendine göre farklı bir unvana geçeceğim için fesh etmeyi düşünüyorum 1 ay bekleme süresine tabi olmadığıma dair belge kaynak veya görüş bilen varsa yardımcı olabilir mi kanunda yazıyor ama idare keyfine göre yorumlama ihtimaline karşı böyle bir önlem düşünüyorum

