gsb destek personeli hakkinda soru

selamun aleykum evrak teslimi yaptim istanbula atandim , allahin izniyle sorun olmazsa baslicaz da biz genclik merkezlerindemi caliscaz yoksa yurtlardami biz secebiliyormuyuz? secebiliyorsak yurtda barinma imkani veriliyormu? biri bana demisti 2023 de secme hakki verilmis ve yurtlarda personele de yer verilmis ben merak ettim ve kafam karisti sonucta istanbulda kiralar pahalı bilgili olan biri yardimci olursa sevinirim

