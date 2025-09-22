Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

gsb destek personeli hakkinda soru


22 Eylül 2025 16:56
gsb destek personeli hakkinda soru
selamun aleykum evrak teslimi yaptim istanbula atandim , allahin izniyle sorun olmazsa baslicaz da biz genclik merkezlerindemi caliscaz yoksa yurtlardami biz secebiliyormuyuz? secebiliyorsak yurtda barinma imkani veriliyormu? biri bana demisti 2023 de secme hakki verilmis ve yurtlarda personele de yer verilmis ben merak ettim ve kafam karisti sonucta istanbulda kiralar pahalı bilgili olan biri yardimci olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTarım bakanlığı koruyucu giyimGSB Destek Personeli (Temizlik) HakkındaTarım Bakanlığı PromosyonTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığına kurumlar arası geçişTarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiAFAD GYS Sınav Duyurusu Yapıldı.Kurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?

Sözlük

hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 tadelle 1 uykunun tutmaması 1 sanal aşk 2 sükunete davet etmek 1 sesi huzur veren insanlar 1 Allah'a havale etmek 1 geceye yenilmeyen her insan 1 yarın 1 güne gece başlayanlar 1

Son Haberler

Kreşte çocuklara kötü muamele iddiasına suç duyurusuKomşusunun silahla yaraladığı 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorDMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlamaAltının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi'Sarallar' suç örgütü davasında 3 tahliye kararı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?