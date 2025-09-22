Gündem \ Tatil ve Gezi
çoklu geçişte vize ve pasaport kontrolü nasıl oluyor?


22 Eylül 2025 17:26
merhaba,

varsayım olarak soruyorum diyelim ki önce Cezayir e gideceğim ve bir süre kaldıktan sonra başka hiçbir yere uğramadan yani Cezayir den Ürdün e geçmek istiyorum.

bu durumda işlemler nasıl olur, sadece önceliğinde gerekli durumlarda vize almak yeterli midir ? böyle bir gezi/geçiş için ek birşey gerekiyor mu ?

teşekkürler

