çoklu geçişte vize ve pasaport kontrolü nasıl oluyor?

merhaba,

varsayım olarak soruyorum diyelim ki önce Cezayir e gideceğim ve bir süre kaldıktan sonra başka hiçbir yere uğramadan yani Cezayir den Ürdün e geçmek istiyorum.

bu durumda işlemler nasıl olur, sadece önceliğinde gerekli durumlarda vize almak yeterli midir ? böyle bir gezi/geçiş için ek birşey gerekiyor mu ?

teşekkürler