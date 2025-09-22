Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ek ders 350 Türk lirası olmalı


22 Eylül 2025 19:29
Ek ders 350 Türk lirası olmalı

Ek ders 350 olsun,ders programı adaletsizliği son bulsun


kimuni
Genel Müdür
22 Eylül 2025 19:52

hocam ek dersi maaş karşılığı ders ücretine denk tutmak lazım bence adil olan bu ve bu da yaklaşık her ders için 1000 TL ye tekabül ediyor

350 TL değil.


Ehil3
Aday Memur
22 Eylül 2025 20:09

Bu daha mantıklı ama nerde yapan?

kimuni, 2 saat önce

