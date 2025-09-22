Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
istek dışı görevlendirme yapıldı. sağlıkla ilgili durum bildirir raporum var. yapılan görevlendirme rapor içeriğinde bulunan koşullara uygun değil. bu durumda ne yapabilirim


22 Eylül 2025 20:55

Dilekçe verin, mazeretiniz belirtip bu görevlendirmenin iptalini talep edin. Sendikanız varsa temsilcisiyle iletişime geçin, hemen bi toplantı ve "görevlendirmeye uymamaya yönelik" eylem kararı alsınlar, sendika karar defterine işlesinler. Bu görevlendirmeye uymanız zorunluluğunu ortadan kaldırır. Sendikanız yoksa özellikle eğitim iş veya eğitim sen gibi muhalif sendikalardan birine üye olun. Sonraki süreçte de görevlendirmenin iptali için yasal süreçlere başlayın.

