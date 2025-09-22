Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ek Mal Bildirimi Nasıl Doldurulur?


22 Eylül 2025 20:03
Ek Mal Bildirimi Nasıl Doldurulur?

Arkadaşlar internette hep Genel Beyan hakkında bilgi verilmiş. Ek mal bildirimi nasıl doldurulur çok bilgi yok. Eşim araç aldı. Ben ek mal bildiriminde bulunacağım ama genel beyan gibi tüm mal varlığı mı yazılacak yoksa sadece eş bölümüne araç mı yazılacak? Burada kafamı karıştıran şey bir de şu: Örneğin araç alınırken önceden edinilmiş altın ve birikimler harcanarak alınıyorsa aslında servette bir artış olmuyor. Bu durumda yine beyan veriliyor mu?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
22 Eylül 2025 20:36

Ayni genel beyan gibi doldurun.

Son mal varlığı ve borc durumunuzu yazın.

Amaç nedir? Amaç ileride birgun adiniz yolsuzluğa karışırsa ne zaman neyiniz varmış, ne zaman ani zenginlesme olmuş bunu tespit etmek...

