Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Görev yeri değişikliği


22 Eylül 2025 20:11
Görev yeri değişikliği

bağlı bulunduğum şef vekili tarafından haksızlığa uğradım. ve bağlı bulunduğum müdür görev yerimi değiştirdi. bu iki kişiyi en etkili nasıl şikayet edebilirim. bu konuda deneyimi olan var mıdır


besyo288
Aday Memur
22 Eylül 2025 20:57

Elinizde somut belgeler varsa direkten savcılığa gidin

