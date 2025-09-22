Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Eş durumu tayini için gerekli şartlar ve evraklar


22 Eylül 2025 20:36
Eş durumu tayini için gerekli şartlar ve evraklar

nedir

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik100 bin TL avans kredi puanı yüksek olanlara verilecekmis yaziklar olsun !Promosyonu yatan var mı?Vakıfbankı Protesto EdiyoruzMaaşında Haciz Olanlar Promosyon Alabilir Mi?Ücretsiz izin dönüşünde promosyon alınabilir mi?30 Eylül de yatırılması sebebi :)Cte de mobinge karşı alınan önlemler ?Cte EğitimPromosyon muabbett bittiyse asıl konuya gelebiliriz

Sözlük

sükunete davet etmek 1 tadelle 1 hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 sesi huzur veren insanlar 1 geceye yenilmeyen her insan 1 sanal aşk 2 güne gece başlayanlar 1 yarın 1 sözlükçülerden özlü sözler 1 uykunun tutmaması 1

Son Haberler

'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturmaOtel yangını davasında ikinci duruşmanın ilk günü bittiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturmaDilencinin yarım saatte topladığı para zabıtaları şaşkına çevirdiLastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?