22 Eylül 2025 22:27
yapılandırma
3.59 dan yapılandıran var mı açık hesap ve kredi kartını ayrı ayrı mi yapılandiriyor ve maaş bankası dışındaki bankalar da dahil mi

Fırtına6655
Aday Memur
22 Eylül 2025 22:30
sadece 48 mi yapılandiriyor yoksa 24 ay yapılandırma yapabiliyor muyuz

rasim1903
Memur
22 Eylül 2025 22:55
kredi kartını yapılandırdım 415 bin borç vardı 950 bin ödemeli 48 ay. Aylık taksit 18750 tl. Maaş eksisini yspılandırmak için 1 TL bile yatmaması lazım dedi memur
Fırtına6655, 57 dk. önce
sadece 48 mi yapılandiriyor yoksa 24 ay yapılandırma yapabiliyor muyuz

Fırtına6655
Aday Memur
22 Eylül 2025 23:20
devrem -314 bin ek hesap ve 50 bin kredi kartı borcu var yapilandirdiktan sonra hem ek hesabı hem kredi kartıni kullanamıyor muyuz
