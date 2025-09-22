Diz kapağı işlevini yitirmesi ve merdiven çıkmada zorluk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
İcralık polislerMazeret ataması 2025yeni yasaya gore icra kesintisi bizde kac olur bilgilendirirmisiniz2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunpromosyon2022 de 28 eylulde imzalanmis kasim 17 de yatmis promosyonÜniversite borçlanmasıFenerbahçe Kongresinde Polisin Kıyafeti Konuşulmasıyeni atama sisteminde 45. tercih 50. tercihler gelen var
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?