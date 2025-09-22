Merkez bankası 29.9

Merkez bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi %29.9. Muhtemelen hedeflenen orandan daha yüksek gelecek diye düşünüyorum. Ocak artışı en az 17 olacak bu tahminle. Sizce tahmini ne kadar olur?

