Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
22 Eylül 2025 23:14
Merkez bankası 29.9
Merkez bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi %29.9. Muhtemelen hedeflenen orandan daha yüksek gelecek diye düşünüyorum. Ocak artışı en az 17 olacak bu tahminle. Sizce tahmini ne kadar olur?

