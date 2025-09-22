Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

polis ailesi kimlik kartı ?


22 Eylül 2025 23:39
polis ailesi kimlik kartı ?
merhabalar ,eşim polis memuru polis evlerinden yararlanmak için kart cıkıyormu ? ayrıca her ilde geçerli mi

kaotikpatates1
Aday Memur
22 Eylül 2025 23:52
merhaba. evet sosyal tesis giriş kartı çıkarıyorsunuz. her ilde geçerli . sadece polisevleri içinde değil tüm sosyal tesis imkanlarından yararlanabilirsiniz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonupromosyonÜniversite borçlanmasıyeni yasaya gore icra kesintisi bizde kac olur bilgilendirirmisinizFenerbahçe Kongresinde Polisin Kıyafeti Konuşulması20 hizmet yılını dolduran da istediği yerde çalışmalı2. şark dönüşü atamamızı ailemizin yanına yapın

Sözlük

hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 sükunete davet etmek 1 sesi huzur veren insanlar 1 Allah'a havale etmek 1 sözlükçülerden özlü sözler 1 başlık açmaya üşenmek 1 geceye yenilmeyen her insan 1 abi 1 uykunun tutmaması 1 sanal aşk 2

Son Haberler

EBA'da derslere girmediği tespit edilen öğretmenin 'çekilmiş' sayılması hukuka uygun23 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları'Özel kreşte çocuklara kötü muamele' iddiasına Bakanlıktan açıklamaBaşı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybettiEvde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?