Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Atanmama sorun olur mu?


23 Eylül 2025 00:56
Atanmama sorun olur mu?

Ben daha önce bir fabrikada 1gün çalıştım.12 saat dayanamadım.Ertesi gün işe gitmedim.Bunlar bana 15 gün ssk yatırıp 46 nolu koddan çıkartmışlar.Bende başka işe girerken öğrendim.Bu güvenlik soruşturmasında sorun olur mu?

Çok Yazılan Konular

2025 Ünvan değişikliği TDSİzmir 3. idare mahkemesi kararıSağlık bakanlığı engelli tayiniBursa hastanelerSağlık bakanlığı eğitim durumu tayini3+1 Kadroya geçmeEğitim durumu ile gidilen yerde görevlendirme

Sözlük

yarın 1 başlık açmaya üşenmek 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 abi 1 hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 geceye yenilmeyen her insan 1 Allah'a havale etmek 1 kredi kartında biriken puanlar 1 sesi huzur veren insanlar 1 sükunete davet etmek 1

Son Haberler

EBA'da derslere girmediği tespit edilen öğretmenin 'çekilmiş' sayılması hukuka uygun23 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları'Özel kreşte çocuklara kötü muamele' iddiasına Bakanlıktan açıklamaBaşı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybettiEvde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?