Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Mülakat


23 Eylül 2025 01:10
Mülakat

Herkese merhaba, babam 2016da fetöden ihraç olup 2018de OHAL Komisyonu tarafından ilgisi olmadığı tespit edilerek görevine iade edilmişti (Hakkında cezai bir soruşturma olmadı, KHK ile ihraç edilmişti, malum o dönemde khk ihraçlarını incelemek üzere ohal komisyonu kurulmuştu.).

Hakimlik savcılık mülakatında sorun olur mu? Bu şekilde mülakatı geçen tanıdığı olan var mıdır?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik100 bin TL avans kredi puanı yüksek olanlara verilecekmiş yazıklar olsun !Promosyonu yatan var mı?Maaşında Haciz Olanlar Promosyon Alabilir Mi?Vakıfbankı Protesto EdiyoruzÜcretsiz izin dönüşünde promosyon alınabilir mi?Cte de mobinge karşı alınan önlemler ?30 Eylül de yatırılması sebebi :)Promosyon muhabbetti bittiyse asıl konuya gelebilirizCte Eğitim

Sözlük

sükunete davet etmek 1 başlık açmaya üşenmek 1 sanal aşk 2 gökyüzüne bakan tek canlı 1 sözlükçülerden özlü sözler 1 tadelle 1 güne gece başlayanlar 1 geceye yenilmeyen her insan 1 hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 kredi kartında biriken puanlar 1

Son Haberler

EBA'da derslere girmediği tespit edilen öğretmenin 'çekilmiş' sayılması hukuka uygun23 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları'Özel kreşte çocuklara kötü muamele' iddiasına Bakanlıktan açıklamaBaşı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybettiEvde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?