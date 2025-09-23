Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
23 Eylül 2025 01:12
göreve iade

fetöden ihraç edilip ohal komisyonuyla göreve iade olan polis memurunun sicili ne olur?

Herhangi bir güvenlik soruşturması vs.de sorun olur mu?

