Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Anne baba sağlık mazereti lütfen yardım..


23 Eylül 2025 01:24
Abilerim devrelerim Ankara?da görev yapıyorum 3 yıllık memurum babam Erzincanda 73 yaşında diyaliz hastası ve bakan eden yok bir kardeşim var faydasızın teki başka ilde yaşıyor. Babamın yüzde 90 engel raporu var şehir hastanesinden alınma süresiz. Annem 15 sene oldu vefat edeli. Babamın yanına Erzincan?a tayin istesem veriler mi?? Babamın vasisi değilim , tek kardeş değilim buna rağme gönderirler mi acaba dilekçe yazsam. Gidenler var mı bu şekilde aranızda veya çevrenizde örneği var mı? Yardımcı olursanız sevinirim. Hayırlı görevler herkese

