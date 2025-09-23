Anne baba sağlık mazeret tayini acil yardım !!

kardeşim hevesini kırmak istemem ama benim bababmda kanserdi tüm evrakları vasilik kararini yollmamm rağmen beni memlekte yollmadilar . bende sinirlendim gihe geçtim memlekete geldim babamın son 2 ayını zar zor birlikte geciridm bilgin olsun

kardeşim hevesini kırmak istemem ama benim bababmda kanserdi tüm evrakları vasilik kararini yollmamm rağmen beni memlekte yollmadilar . bende sinirlendim gihe geçtim memlekete geldim babamın son 2 ayını zar zor birlikte geciridm bilgin olsun