23 Eylül 2025 01:27
Anne baba sağlık mazeret tayini acil yardım !!

Abilerim devrelerim Ankara?da görev yapıyorum 3 yıllık memurum babam Erzincanda 73 yaşında diyaliz hastası ve bakan eden yok bir kardeşim var faydasızın teki başka ilde yaşıyor. Babamın yüzde 90 engel raporu var şehir hastanesinden alınma süresiz. Annem 15 sene oldu vefat edeli. Babamın yanına Erzincan?a tayin istesem veriler mi?? Babamın vasisi değilim , tek kardeş değilim buna rağme gönderirler mi acaba dilekçe yazsam. Gidenler var mı bu şekilde aranızda veya çevrenizde örneği var mı? Yardımcı olursanız sevinirim. Hayırlı görevler herkese


23 Eylül 2025 02:44
kardeşim hevesini kırmak istemem ama benim bababmda kanserdi tüm evrakları vasilik kararini yollmamm rağmen beni memlekte yollmadilar . bende sinirlendim gihe geçtim memlekete geldim babamın son 2 ayını zar zor birlikte geciridm bilgin olsun
