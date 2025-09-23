KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Memur olmaya engel durumlar


23 Eylül 2025 08:25
Memur olmaya engel durumlar

Ben daha önce 1gün bir fabrikada çalıştım.Bunlar beni 46 nolu koddan çıkartmış.Ve 15 gün ssk yatırmış.Ben bunu geçen sene farkettim.Atanmama bu durum engel olur mu?

