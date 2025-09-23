Dünden beri bu sorunun cevabını arıyorum. Ama kimse net bisey demiyor herkes farklı şeyler söylüyor. Her Kurumda 5 10 tane hacizlik olan var .Ama herkes halinden memnun gibi

Dünden beri bu sorunun cevabını arıyorum. Ama kimse net bisey demiyor herkes farklı şeyler söylüyor. Her Kurumda 5 10 tane hacizlik olan var .Ama herkes halinden memnun gibi