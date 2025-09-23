Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
HACİZ


23 Eylül 2025 09:17
HACİZ
İYİ GÜNLER ARKADAŞLAR PROMOSYON HACZEDİLEBİLİR Mİ?

feridunemeksiz
Şef
23 Eylül 2025 09:23
bu zamana kadar böyle bir vakaya rastlanmadı

başkentlee
Aday Memur
23 Eylül 2025 09:34
Dünden beri bu sorunun cevabını arıyorum. Ama kimse net bisey demiyor herkes farklı şeyler söylüyor. Her Kurumda 5 10 tane hacizlik olan var .Ama herkes halinden memnun gibi

Mstfkmlnskrlryz
Şef
23 Eylül 2025 09:37

Haczedilir.

Yasal olarak bir engel yok.

Avukatlar dosyalardaki artan gider avanslarına bile haciz koyduruyorlar.

Vakıfbanka borçlu iseniz hemen kafadan keser, ama başka banka varsa sırada şansınıza artık.

Yatar yatmaz çekmenin yoluna bakın

slm08
Genel Müdür
23 Eylül 2025 09:41

haciz varsa bloke da yok mudur yani para yattığında bloke konulmuşsa zaten borcu ödemeden kalkmayacaktır, eğer bloke vs yoksa direk yakınınıza ait bir hesaba transfer edin


başkentlee
Aday Memur
23 Eylül 2025 09:41
Kararı Veren Esas / Karar No Yıl Karar Özeti Sonuç Yargıtay 12. HD 2011/25620 E., 2012/2549 K. 2012 Promosyon ödemesi, ücret kapsamında değildir. Haczi mümkün değildir. Haczedilemez Yargıtay 8. HD 2015/18752 E., 2017/17501 K. 2017 Promosyon, işveren ile banka arasındaki sözleşmeye dayalıdır, ücret değildir. Maaş haczine konu edilemez. Haczedilemez Yargıtay 12. HD 2019/4486 E., 2019/12289 K. 2019 Promosyon ücretten ayrı niteliktedir, haczi mümkün değildir. Haczedilemez Alt Mahkeme (Bazı İcra Mahkemeleri) Çeşitli kararlar Farklı yıllar Promosyon borçlunun banka hesabına geçtiği için "serbest malvarlığı" sayılır, haczedilebilir. Haczedilebilir (istisnai görüş) Yargıtay Denetimi Yukarıdaki alt mahkeme kararları Sonraki yıllar Bu kararların çoğu Yargıtay'da bozuldu. Haczedilemez böyle kararlar mevcut
