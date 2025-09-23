Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Uzman Öğretmen Tazminatı 20 Bin, Başöğretmen 40 Bin TL'ye Yükselebilir


23 Eylül 2025 09:18
Uzman Öğretmen Tazminatı 20 Bin, Başöğretmen 40 Bin TL'ye Yükselebilir

''Öğretmenlerin alım gücü eriyen uzmanlık ve başöğretmenlik tazminatları için yeni düzenleme masada. Maaşların gerisinde kalan tazminatların uzman öğretmenler için 20 bin TL'ye, başöğretmenler için ise 40 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.'' diye haberler var. Aslı astarı var mıdır?


berkaydal
Daire Başkanı
23 Eylül 2025 09:20

Emekli olunca da ağaç kabuğu kemirirsiniz artık.

