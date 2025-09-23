Uzman Öğretmen Tazminatı 20 Bin, Başöğretmen 40 Bin TL'ye Yükselebilir

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Müdür olanlara psikolojik test ve genel sağlık muayenesi yapılması elzemdir .Atanmadan Önce Yapılan Askerliğe DairEk ders 350 Türk lirası olmalıEngelli öğretmen ders programı ayarlaması nasıl olur?Eğitim öğretim ödeneği yatan illerBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiNorm olmama sebep olan idarecileri şikayet kapısı açık mı?Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin; Okulda 15 saat maaş karşılığım doldurulmuyor.İki yıla bir kademe veriliyor mu?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?