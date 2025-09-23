Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Belediye Eş Durumu Tayini


23 Eylül 2025 09:36
Belediye Eş Durumu Tayini

Ben tarım bakanlığında kadrolu mühendis olarak çalışıyorum. Eşim şu an çalıştığımız ilçede belediyeye kadrolu memur olarak geçiş yapacak, düşünüyoruz geçişi. İlerde ben tayin olduğumda eşim benimle beraber yeni gideceğimiz yere eş durumu tayini yapabiliyor mu?

Çok Yazılan Konular

Memuriyette Asalete Dair Bir Sorum Olacak13b-4 ile Görevlendirildim. yardim allah rizasi icin2025 Naklen Atama KontejanlarıArşiv araştırması (İBB)İBB Memur kadrosuİbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmediÜniversite Becayiş (Tek Başlık)

Sözlük

tadelle 1 uykunun tutmaması 1 yarın 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 kredi kartında biriken puanlar 1 geceye yenilmeyen her insan 1 Allah'a havale etmek 1 sanal aşk 2 sözlükçülerden özlü sözler 1 güne gece başlayanlar 1

Son Haberler

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandıİstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!Trump ve Erdoğan arasındaki Gazze zirvesine Arap liderler de katılacakSavunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandıOrdu'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?