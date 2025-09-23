Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Sarı zarf etkiler mi??


23 Eylül 2025 11:19
Sarı zarf etkiler mi??

Hali hazırda disiplin kurulunda bir soruşturmam var ve daha önce hiç disiplin cezam yok ama mesleğin başlarında sarı zarf almıştım şimdi bir alt ceza uygulamasında hiç ceza almama şartı var sarı zarf disiplin cezası sayılıyor mu veya kurul bir alt cezayı görüşürken sarı zarfı baz alır mı bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim


KenanKomutan32
Memur
23 Eylül 2025 11:33

Etkilemez sarı zarfın hükmüneki etkileyecek Karakoldan karakola geçerken bile dosyadan cıkarılıyor

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonupromosyonÜniversite borçlanmasıyeni yasaya gore icra kesintisi bizde kac olur bilgilendirirmisinizFenerbahçe Kongresinde Polisin Kıyafeti Konuşulması20 hizmet yılını dolduran da istediği yerde çalışmalı2. şark dönüşü atamamızı ailemizin yanına yapın

Sözlük

Allah'a havale etmek 1 sesi huzur veren insanlar 1 güne gece başlayanlar 1 tadelle 1 uykunun tutmaması 1 hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 başlık açmaya üşenmek 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 sükunete davet etmek 1 yarın 1

Son Haberler

KİT'lerde en yüksek ödenek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildiBalıkçıların ağları hamsiyle dolduKreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındıMansur Yavaş'tan ABB operasyonuna ilişkin ilk açıklama!Kamu Bankalarının promosyon yarışı Rekabet Kurulu'nda

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?