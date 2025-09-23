KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
23 Eylül 2025 11:56
fetöden ihraç edilip ohal komisyonuyla göreve iade olan polis memurunun sicili ne olur?

Yakınları bakımından herhangi bir güvenlik soruşturması vs.de sorun olur mu?

