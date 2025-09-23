Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
2024 te özel harekattan çıkarılanlara geri dönüş olacakmı


23 Eylül 2025 14:54
2024 yılında süleyman karadeniz döneminde özel harekattan toplu olarak çıkarılanlar için garson kodlamaları gerekçe gösterilmişti. Bu kodlamaların büyük çoğunluğu Alan Dışı kategorisinde örgüt mensubu olmayan personelleri içeriyordu. Ayrıca bunların neredeyse tamamı 2015 yili öncesinde ozel harekata girmiş çukur-barikat operasyonlarinda ve 15 temmuz hain darbe girişimine karşı aktif olarak sahada savaşan isimlerdi.Geçtiğimiz günlerde Ünsal Hayal'in yeni özel harekat başkanı olarak atanmasının ardından çıkarılan personeller geri dönüş için umutlanmaya başladı.


sblfth14
Aday Memur
23 Eylül 2025 15:56
geri dönüş olmaz geçen sene eski personellerden geri alım olacak dediler başvuru yapanlar oldu fakat çok az geri kişi aldılar
