Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

HİZMETLİ SORUNU


23 Eylül 2025 15:02
HİZMETLİ SORUNU

Benim gibi kadrolu Hizmetli memur olup ben gibi çalışan varmı ? Hergün yaptığım işler ;

1-) Hergün sabah 9 da binadaki 5 tuvaleti yıkamak temizlemek peçeteleri takmak sabunları doldurmak

Gerekli görüldüğü halde bunu günde 2 kere yapmak

2-) Hergün 4 adet katın bütün çöplerini toplamak toplam 15 adet çöp kovasının çöplerini toplamak

3-) Binanın dış çevresini arkalı önlü yerleri mıntıka yapmak süpürmek

4-) 2 haftada bir 4 adet ofise paspas atmak

5-) İhtiyaç görüldüğü zamanlarda ( amirlerin keyfine göre istediği zamanlarda farklı yerlere paspas atmak)

6-) İhtiyaç halinde diğer farklı binalara desteğe gitmek.

ve benzeri işler.. BEN BUNLARI 3 SENEDİR TEK BAŞIMA YAPIYORUM VARMI BENİM GİBİ TEK BAŞINA BU İŞLERİ YAPAN ?

Çok Yazılan Konular

VHKİ veya bilgisayar işletmenliği kadrosu açmaBilgisayar işletmenliği teknik hizmetler sınıfı olmalıdır

Sözlük

sesi huzur veren insanlar 1 tadelle 1 güne gece başlayanlar 1 abi 1 Allah'a havale etmek 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 sükunete davet etmek 1 uykunun tutmaması 1 kredi kartında biriken puanlar 1

Son Haberler

25 yıllık cinayet aydınlatıldı: 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğmuşÇalışma süreleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladıTarsus'ta cezaevi ring aracı devrildi: 5'i mahkum 12 yaralıSadettin Saran'dan, Mert Hakan ve İrfan Can açıklaması!Hastalardan bıçak parası isteyen eski tabip odası başkanı adliyede

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?