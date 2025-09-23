Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

KURUMLAR ARASI GEÇİŞ PSİKOLOG


23 Eylül 2025 15:40
KURUMLAR ARASI GEÇİŞ PSİKOLOG

Merhaba arkadaşlar adalet bakanlığında kadrolu icra katibi olarak görev yapıyorum. Psikoloji bölümü mezunuyum. Kurumlararası geçiş icin çeşitli bakanlıklara referansım olmadan psikolog olarak geçiş için dilekçe verdim. Daha önce benim durumumda olupta başka bir kuruma geçen arkadaş var ise yardımck olabilir mi şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıGSB Destek Personeli (Temizlik) HakkındaTarım Bakanlığı PromosyonKurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Mühendisi Sözleşmeli Personel 2024Tarım Bakanlığı RotasyonTarım bakanlığına kurumlar arası geçiş

Sözlük

sözlükçülerden özlü sözler 1 hangi akla hizmet ettiği belli değil 1 sanal aşk 2 geceye yenilmeyen her insan 1 uykunun tutmaması 1 sesi huzur veren insanlar 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 Allah'a havale etmek 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 yarın 1

Son Haberler

25 yıllık cinayet aydınlatıldı: 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğmuşÇalışma süreleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladıTarsus'ta cezaevi ring aracı devrildi: 5'i mahkum 12 yaralıSadettin Saran'dan, Mert Hakan ve İrfan Can açıklaması!Hastalardan bıçak parası isteyen eski tabip odası başkanı adliyede

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?