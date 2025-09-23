farklı ibana promosyon

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Arkadaşlar Hesabım EKside olduğu için para kesilmemesi adına vakıfbankı arayıp promosyonun Vakıfbank içinde farklı ibanlı bir hesaba yatmasını talep etsem kabul ederler mi acaba


Dries Mertens
Aday Memur
23 Eylül 2025 17:02
Hayır kabul edilmez
