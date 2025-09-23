Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
LOJMAN ADALETSİZLİĞİ


23 Eylül 2025 16:36
LOJMAN ADALETSİZLİĞİ

Merhaba, çalıştığım kurumda Lojman Listesinde Puanlarda çok büyük adaletsizlik var bir yıl içinde 100 puan artışı olan insanlar var... konuyu mahkemeye taşımayı düşünüyorum. Ancak mahkeme beni haklı bulur mu? boşu boşuna da uğraşmak istememem açıkçası. Davayı üstlenebilecek bir avukat varsa özelden mesaj gönderebilir.


elektronik49
Daire Başkanı
23 Eylül 2025 16:59

Torpilliler sinirsiz kalır ,adamı olmayanlar lojman kapısından giremez burası Turkiye

