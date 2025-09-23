Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Cuma günleri tatil olsun


23 Eylül 2025 17:06
Cuma günleri tatil olsun
Nöbetçi olduğum günler tekim. Nöbetim ayda ortalama 2 defa cumaya denk geliyor. Haliyle yerimi birine bırakıp cemaatle namazımı kılamıyorum. Eminim ki memlekette benim gibi olanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Lütfen cuma günlerini tatil edin. Hem ibadetimizden geri kalmayız, hem de elektrik ve sudan tasarruf ederiz. Memurlar.Net rica ederim bunu haber yapın.

firatli_genclik
Genel Müdür
23 Eylül 2025 17:48

İnşallah hocam birgün gelir o da olur.

