Cuma günleri tatil olsun

Nöbetçi olduğum günler tekim. Nöbetim ayda ortalama 2 defa cumaya denk geliyor. Haliyle yerimi birine bırakıp cemaatle namazımı kılamıyorum. Eminim ki memlekette benim gibi olanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Lütfen cuma günlerini tatil edin. Hem ibadetimizden geri kalmayız, hem de elektrik ve sudan tasarruf ederiz. Memurlar.Net rica ederim bunu haber yapın.

